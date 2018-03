Fatalnie na Śląsku, w wielu regionach źle - 06-03-2018 Tylko nieliczni z nas oddychają we wtorek powietrzem, którego jakość nie budzi żadnych zastrzeżeń. W wielu miejscach kraju natomiast normy są znacznie przekroczone. czytaj dalej

Śnieg w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim

We wtorek w wielu miejscach pojawiają się i będą się nadal pojawiać marznące opady, które mogą powodować gołoledź. Z kolei w Sudetach i okolicach wystąpią intensywne opady śniegu. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw.

Na tym obszarze prognozuje się intensywne opady śniegu, tylko miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na obszarach powyżej 500 m n.p.m. wyniesie od 10 cm do 13 cm. Na obszarach poniżej 500 m n.p.m., gdzie wystąpią również opady deszczu ze śniegiem i deszczu, prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 3 cm do 6 cm.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

W województwie dolnośląskim prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna osiągnie od -3 st. C do 0 st. C, przy gruncie lokalnie do -4 st. C.

W województwie opolskim spodziewany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna osiągnie od -2 st. C do 0 st. C, przy gruncie lokalnie do -3 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE



Na tym obszarze prognozuje się wystąpienie okresami słabych opadów marznących deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE



Na Mazowszu prognozuje się występowanie od popołudnia, głównie zaś w nocy, słabych opadów marznących deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południa na północ województwa.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE



WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



We wtorek wieczorem i w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznących deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. W ciągu dnia w środę występować będą nadal słabe opady deszczu lub mżawki.



Co oznacza ostrzeżenie?

Jak podaje IMGW, alert pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Trzeba spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.