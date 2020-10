"Stada chmur" zmierzają do Polski. Czeka nas załamanie pogody - 12-10-2020 Przed nami diametralna zmiana pogody. - Bardzo dużo deszczu, śnieg w górach, będzie zimno i wietrznie - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski o tym, co czeka nas w kolejnych dniach. czytaj dalej

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach

- śląskim, gdzie ważne będą do godz. 10 w środę;

- małopolskim, gdzie ważne będą od godz. 8 w poniedziałek do godz. 8 w środę;

- świętokrzyskim (w powiatach: włoszczowskim, koneckim, Kielce, kieleckim, starachowickim, skarżyskim, jędrzejowskim, pińczowskim, buskim i kazimierskim), gdzie ważne będą od godz. 12 w poniedziałek do północy w środę.

Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów do godz. 8 we wtorek wyniesie od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 70 l/mkw., a od godz. 8 we wtorek do godz. 8 w środę wyniesie od 30 do 40 l/mkw., a lokalnie do 55 l/mkw.

W niektórych powiatach województwa śląskiego może spaść od 130 do 140 l/mkw. W pierwszej dobie ostrzeżenia (poniedziałek - poniedziałek/wtorek) spadnie do 50 l/mkw., w drugiej dobie (wtorek - wtorek/środa) do 80 l/mkw. W pozostałym okresie, to znaczy w środę, suma opadów wyniesie do 10 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Obowiązują też alarmy pierwszego stopnia. Wydano je w województwach:

- opolskim (w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim i nyskim), gdzie wygasną o godz. 17 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie ważne będą od godz. 12 w poniedziałek do godz. 8 w środę;

- łódzkim, gdzie ważne będą od godz. 10 w poniedziałek do godz. 6 w środę;

- świętokrzyskim (w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim), gdzie ważne będą od godz. 14 w poniedziałek do północy w środę;

- podkarpackim, (w powiatach: tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim), gdzie alarmy będą ważne od godziny 14 w poniedziałek do godziny 12 we wtorek.

Tutaj przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 do 40 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Według prognozy zagrożeń, w poniedziałek oprócz obowiązujących ostrzeżeń IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia także na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich przewidywana wysokość w południowych województwach wyniesie od 40 do 50 l/mkw., w centralnych regionach od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a na północy od 10 do 20, lokalnie do 35 l/mkw.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek intensywnie padać może prawie w całej Polsce, z wyjątkiem woj. lubelskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego mogą obowiązywać alarmy drugiego stopnia.

W miejscach z możliwym drugim stopniem ostrzeżeń, przewiduje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spadnie od 40 do 70 l/mkw. Poza tym wysokość opadów wyniesie od 10 do 50 l/mkw. Najmniej obfity deszcz spodziewany jest na północy.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

Kolejnego dnia ulewnych opadów należy oczekiwać w województwach:, gdzie nadal będzie ważny alarm drugiego stopnia oraz

W regionach, gdzie mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia, prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Przewidywana wysokość opadów wyniesie od 15 do 30 l/mkw. Padać ma lokalnie.

SILNY WIATR

Zagrożeniem może być też silny wiatr. Ten spodziewany jest w woj. zachodniopomorskim i pomorskim. Wszędzie możliwe są alarmy pierwszego stopnia.

Na Pomorzu Zachodnim w pasie nadmorskim może powiać ze średnią prędkością od 35 do 45 kilometrów na godzinę, a w porywach do 75 km/h, z północnego wschodu. Na terenie woj. pomorskiego przewidywana średnia prędkość wiatru, z tego samego kierunku, wyniesie od 20 do 35 km/h, a porywy do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alarm drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń (zwana również prognozą niebezpiecznych zjawisk) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.