Uwaga na wysoką temperaturę. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie

Afrykańskie upały nawiedziły Polskę. Przez kilka najbliższych dni synoptycy prognozują w wielu regionach wysokie wartości na termometrach. Taka aura ma pozostać z nami przynajmniej do końca maja.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od wtorku do czwartku prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed upałami.

Wtorkowe upały

IMGW informuje, że we wtorek i w nocy z wtorku na środę upalna aura będzie towarzyszyć mieszkańcom województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Prognozuje wydanie tam ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek i noc z wtorku na środę (IMGW)

Gorąca środa

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w środę i w nocy ze środy na czwartek mają zostać wydane dla województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Prognozuje się, że maksymalna temperatura w dzień w tych regionach osiągnie od 28 do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 16 do 18 st. C.

Prognoza zagrożeń na środę i noc z środy na czwartek

Uciążliwe ciepło także w czwartek

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia o zagrożeniu upałami. Synoptycy instytutu przewidują temperaturę maksymalną w dzień od 28 st. C do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy wynieść ma od 16 st. C do 18 st. C.

Prognoza zagrożeń na czwartek i noc z czwartku na piątek

Co oznaczają prognoza i ostrzeżenie

to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Jak radzić sobie z upałami

Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Nawadnianie

Zapotrzebowanie na wodę dorosłego mężczyzny wynosi 2,5 litra dziennie, kobiety - 2 litry. W trakcie upałów powinniśmy przyjmować dziennie około litra płynów więcej niż zwykle. Ilość ta dodatkowo rośnie, jeżeli uprawiamy sport.