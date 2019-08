Uważajmy na ulewy. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej

To już pewne. Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów - 16-08-2019 Lipiec 2019 roku był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów - poinformowała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA). W wielu krajach świata padły rekordy temperatury. czytaj dalej

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu, Kujawach i Warmii okresami może popadać deszcz rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są też burze. Temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Najsilniej powieje w burzach - do 90 kilometrów na godzinę.

Może zagrzmieć

Początek tygodnia przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw., a w pasie od Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk może też zagrzmieć. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach będzie silny i rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Uwaga na ulewy

"Ściana deszczu" we Władysławowie. Wasze relacje z burzowego piątku - 16-08-2019 Nad Polską przechodziły w piątek gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Po jednej z nich zalane zostały ulice Władysławowa. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

We wtorek na północnym zachodzie Polski powinno być pogodnie. Poza tym zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu od 10 do 30 l/mkw., a na południu spodziewane są burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni wiatr, tylko na zachodzie będzie południowo-wschodni. Na ogół powinien być słaby i umiarkowany, ale okresami może powiać mocniej. Najsilniejsze porywy spodziewane są w burzach, do 90 km/h.

W nocy z wtorku na środę spodziewane są ulewy, miejscami może spaść do 50 l/mkw. Po nich środa zapowiada się pochmurnie, ale też z przejaśnieniami. Synoptycy nie wykluczają jednak deszczu, miejscami spadnie do 10-20 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie kraju. Spodziewane jest ochłodzenie, temperatura wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, po 25 st. C w Małopolsce. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

W całym kraju bez deszczu

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłebiaste. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C w centrum kraju i na zachodzie. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.