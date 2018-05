Prognoza pogody na dziś: z południa nadciągną chmury burzowe - 08-05-2018 Dzisiaj możemy spodziewać się dużej ilości słońca w przeważającej części kraju. Tylko na południu będzie się chmurzyć i wystąpią burze. czytaj dalej

We wtorek od południowego wschodu nad tereny Polski wkroczy front atmosferyczny, który w weekend przyniósł gwałtowne burze na południu Europy. Możesz o tym przeczytać tutaj

- Pogoda kończy swoją stabilność. Kończy się królestwo wyżu, które trwało w niektórych regionach przez ponad tydzień i przez ponad tydzień było błękitne niebo - powiedział w "Faktach po Południu" prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Początkowo front będzie mało aktywny. Przed południem może przynieść opady deszczu, przede wszystkim na Podkarpaciu i w Małopolsce. Po południu wystąpią krótkotrwałe, lecz gwałtowne burze, podczas których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i grad, a porywy wiatru dojdą do 90 kilometrów na godzinę. Burze utrzymają się do wieczora.

Prognoza ostrzeżeń

orientacyjne informacje o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Wtorek oraz noc z wtorku na środę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń na wtorek, środę oraz czwartek. Podaje w ten sposób

IMGW przewiduje wydanie alertów dla ośmiu województw.

W województwach: wielkopolskim, lubuskim i łódzkim prognozuje się wystąpienie burz, którym mają towarzyszyć opady deszczu o natężeniu do 10 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Trochę mocniej ma popadać podczas burz w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Tam spodziewana suma opadów dojdzie do 20 l/mkw. a prędkość wiatru do 70 km/h.

Środa oraz noc ze środy na czwartek

W tym czasie alerty miałyby dotyczyć siedmiu województw południowej Polski.

Na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie ma spaść do 15 l/mkw., a wiatr powiać z prędkością do 70 km/h. Na Śląsku, w Małopolsce, na Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozuje się opady o natężeniu do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Czwartek oraz noc z czwartku na piątek

W czwartek pogoda ma być łagodniejsza, jednak IMGW nie wyklucza wydania ostrzeżenia przed burzami dla województwa zachodniopomorskiego. Może wtedy spaść od 5 do 10 l/mkw. oraz powiać z prędkością do 70 km/h.