W górach powieje do 120 kilometrów na godzinę. We wtorek wrócą opady śniegu

Prognoza pogody na dziś: pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu - 08-02-2019 Piątek przyniesie pochmurną i miejscami deszczową aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W Sudetach fen, w Tatrach halny

W sobotę strefa przelotnych opadów deszczu przesunie się na wschód i po południu dotrze do Suwalszczyzny, Mazowsza i Dolnego Śląska. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do wieczora będzie pogodnie. Suma opadów wyniesie 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni, który może osiągnąć prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Synoptycy prognozują fen w Sudetach - ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w kierunku doliny, który może rozpędzić się do 120 km/h.

W niedzielę pogodnie będzie na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7-8 st. C, do 10 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr, umiarkowany i dość silny, może rozpędzić się do 60 km/h. W Tatrach na Kasprowym Wierchu halny powieje z prędkością 120 km/h, w Sudetach taką samą prędkość osiągnie wiatr fenowy.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W poniedziałek na północy kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem. W pasie centralnym i na południu popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Miejscami popada śnieg

We wtorek na północnym wschodzie, w centrum i na południu Polski sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 3 na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, może rozpędzić się do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W środę synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem na zachodzie, a na Podkarpaciu - śnieg. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr