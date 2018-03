W marcu jak w garncu. Na koniec miesiąca deszcz, śnieg i przebłyski słońca

Prognoza pogody na dziś: nadciąga front, a wraz z nim opady - 26-03-2018 W pierwszej połowie dnia w całym kraju będzie ładnie, jednak w późniejszych godzinach pogoda się pogorszy i gdzieniegdzie popada deszcz. czytaj dalej

Chmury i opady także w środę

Wtorek będzie pochmurny z lokalnymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce aura zapowiada się bez opadów. W pozostałych regionach może spaść deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1000 hPa.

Środa zapowiada się podobnie jak wtorek - pochmurno z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie Polski spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Napłynie słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. Na zachodzie porywy będą silniejsze, osiągną prędkość ponad 60 km/h.

W czwartek możliwy śnieg

W piątek Polska podzielona

Czwartek będzie na ogół pochmurny. W województwach północnych i wschodnich prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h.

W Wielki Piątek pogoda podzieli Polskę na pół. W województwach wschodnich spodziewane są deszcz i śnieg. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Napłynie słaby, zmienny wiatr.

Weekend zacznie się ponuro

Pierwszy dzień świątecznego weekendu - czyli Wielka Sobota - będzie pochmurny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silniejszy, wschodni.