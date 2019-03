W marcu jak w garncu. To cieplej, to chłodniej, deszcz i przejaśnienia, porywy wiatru

Pogoda w najbliższych pięciu dniach będzie się dynamicznie zmieniać. Temperatura to wzrośnie - nawet do 18 stopni Celsjusza, to będzie spadała. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz porywisty wiatr.

Północ, zachód, centrum kraju - tu pogoda może być groźna - 04-03-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Najgroźniej może być nad morzem, gdzie synoptycy prognozują wiatr o porywach przekraczających 100 kilometrów na godzinę. Możliwe są również burze. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem dynamicznego układu niżowego, przemieszczającego się szybko nad Bałtykiem, znad Danii w stronę północno-zachodniej Rosji.

Z niżem związana jest duża różnica ciśnienia między jego centrum, wędrującym nad Bałtykiem, a obrzeżami w rejonie Alp i Bałkanów. W związku z tym masy powietrza w wirze niżowym przemieszczają się z dużą prędkością, co przyniesie do naszego kraju silniejszy wiatr z niebezpiecznymi porywami.

Nad Polską przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie z północy chłodne powietrze polarne morskie.

Wiatr do 110 kilometrów na godzinę

Wtorek będzie pochmurny, jednak pojawią się przejaśniania. Okresami spadnie deszcz, przeważnie w granicach 1-5 litrów na metr kwadratowy. Tylkk na północy popada silniej, do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum, do 11 stopni na Podkarpaciu.

Wiatr będzie dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę. Jeszcze mocniej powieje na wschodnim wybrzeżu Bałtyku, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, gdzie wiatr rozpędzi się do 110 km/h. W górach prędkość porywów także przekroczy 100 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w kolejnych pięciu dniach (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Mniej deszczu, słabszy wiatr

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Popada tylko na Pomorzu Zachodnim - do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu i południa. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Temperatura podskoczy

W czwartek niebo pozostanie przykryte chmurami, lecz synoptycy prognozują większe przejaśnienia. W regionach północnych popada deszcz - do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Miejscami deszcz ze śniegiem

Piątek będzie pochmurny, prognozuje się też większe przejaśnienia. Na zachodzie oraz w centrum Polski wystąpią opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., na Pomorzu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum, do 14 stopni na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Znów chłodniej

Sobota przyniesie pochmurną aurę. Od zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu. Spadnie do 10 l/mkw. Na północnych wschodzie popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, a w górach przekroczy 100 km/h.