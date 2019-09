W najbliższym czasie to weekend będzie najchłodniejszy

Eks-Dorian w Europie. Jaką pogodę przyniesie Polsce? - 11-09-2019 Do Europy dotarł eks-Dorian, pozostałość po huraganie, który szalał od początku września na Bahamach. Z jego powodu zginęło co najmniej 50 osób. Sprawdź, jak wpłynie na pogodę w Polsce? czytaj dalej

Do 24 stopni

W czwartek na Pomorzu i Mazurach przelotnie popada deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu.

W sobotę na północy przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach zapowiada się pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogodna aura

Przed nami pogodna niedziela. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr.

W poniedziałek tylko na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek