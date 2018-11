W niedzielę aura zacznie zmieniać się w zimową

Do Polski napływa chodne powietrze. Prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami powieje też silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Polska pozostaje pod wpływem układu wyżowego znad Europy Środkowej. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze polarno-kontynentalne.

W sobotę będzie pochmurno i mglisto, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, okaże się słaby i umiarkowany.

Deszcz ze śniegiem

W niedzielę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum kraju wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę na Wybrzeżu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Również w poniedziałek chmury zasnują niebo, prognozuje się duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz ze śniegiem o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Śniegu spadnie od jednego do trzech centymetrów. Termometry pokażą od 2 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu pięciu dni | wideo bez dźwięku

Zimno i pochmurno

Wtorek zapowiada się również pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Popada śnieg, którego dosypie 1-5 cm. Na południu Polski prognozuje się deszcz ze śniegiem o sumie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę

W środę na południu kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu w wysokości 15 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz ze śniegiem o sumie 10 l/mkw. Spadnie pięć centymetrów śniegu. Termometry pokażą od 2 st. C na północy, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.