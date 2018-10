W niedzielę nawet 24 stopnie Celsjusza

Silny wiatr. Alerty IMGW w kilkunastu województwach - 03-10-2018 Na Morzu Bałtyckim panuje sztormowa pogoda, w wielu regionach wieje silny wiatr. Z tego powodu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne. czytaj dalej

Poprawa pogody

W czwartek na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu będzie pochmurno, okresami wystąpi słaby deszcz lub mżawka. Poza tym zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, okresami duże z niewielkimi opadami deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy na wschodzie i północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny.

Piątek zapowiada się słonecznie, tylko na północy i wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami powieje dość silnie, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie już słoneczna w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st.C na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w porywach na Podkarpaciu do 60 km/h.

Prognoza na piątek i sobotę

Miejscami niemalże "gorąco"

W niedzielę zachmurzenie będzie na ogół kłębiaste małe i umiarkowane. Na zachodzie i Pomorzu okresami będzie wzrastać do dużego i pojawią się opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Znów poniżej 20 stopni

W poniedziałek zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.