W Niemczech wiało nawet 203 kilometry na godzinę. Kilka śmiertelnych ofiar Fryderyki

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek pogodę w Polsce kształtuje niewielki, ale dynamiczny niż z centrum nad Morzem Północnym, między Wyspami Brytyjskimi a Niderlandami - poinformowała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Utworzył się on na brzegu potężnego układu barycznego znad Islandii - niżu Evi, który odpowiada za całą cyrkulację mas powietrza nad północnym Atlantykiem.

W pogodzie w Niemczech i Holandii niż mocno namieszał.

Major windstorm for BeNeLux and NW Germany in the next several hours! The deep low that is now moving across SE UK & SW North sea will affect BeNeLux and Germany with winds gusting at 120-150 km/h later this morning and early in the afternoon. Stay alert! Map: @wxcharts pic.twitter.com/Sx5Q46naRu

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018