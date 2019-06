W nocy fala wezbraniowa dotrze do Tczewa. Alerty dla Pomorza

Goręcej z każdym dniem. Uwaga na burze - 01-06-2019 W ciągu kilku najbliższych dni możemy spodziewać się wysokiej temperatury i burz. W niektórych regionach może spaść również grad. czytaj dalej

Systematycznie rośnie poziom wody w Wiśle na jej ujściowym odcinku. To skutek dużych opadów deszczu, które miały miejsce na południu Polski w drugiej połowie maja. Według prognoz, w nocy z soboty na niedzielę do Tczewa dotrze czoło fali wezbraniowej.

Z informacji zebranych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Gdańsku wynika, że w sobotę na całym odcinku ujściowym Wisły stan wody w tej rzece sukcesywnie wzrastał i we wszystkich punktach pomiarowych przekraczał poziomy ostrzegawcze.

W sobotę popołudniu wodomierz w Tczewie wskazał poziom wód Wisły na 788 centymetrów (przy stanie ostrzegawczym 700 cm i alarmowym - 820 cm). Z kolei w Przegalinie woda w tej rzece osiągnęła poziom 672 cm (przy stanie ostrzegawczym 650 cm i alarmowym - 700 cm), a wodomierz w Świbnie znajdującym się najbliżej ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej – poziom 624 cm (przy stanie ostrzegawczym 600 cm i alarmowym – 680 cm).

Dyżurny gdańskiego WCZK Krzysztof Szewel poinformował w sobotę popołudniu, że według aktualnych prognoz, w nocy z soboty na niedzielę (pomiędzy godziną 3 a 6), do Tczewa powinno dotrzeć czoło fali wezbraniowej na Wiśle. Dodał, że hydrolodzy przewidują, iż poziom wody w rzece w tym miejscu osiągnie około 803 cm czyli poniżej stanów alarmowych.

Mimo tak optymistycznych prognoz, jak powiedział Szewel, na całym ujściowym odcinku Wisły oraz jej dopływach na bieżąco monitorowany jest stan wałów. W pełnej gotowości są gminne służby przeciwpowodziowe.

Stan Odry

Kulminacja wezbrania na Odrze przeszła w piątek przez Słubice. Według Instytutu stan wody będzie rósł w Kostrzynie Nad Odrą, a w kolejnych dniach - na całej dolnej Odrze.

Niewielkie wzrosty i wahania stanów wody prognozuje się na górnej i środkowej Odrze. Stany wody dopływów tego odcinka rzeki na ogół będą opadały, a wzrosty możliwe są jedynie w lewostronnych dopływach górnej Odry.

Instytut apeluje

IMGW apeluje o zachowanie ostrożności w najbliższych dniach - zwłaszcza, kiedy wezbranie będzie się przemieszczać dolną Wisłą i dolną Odrą. "Osoby, które zbliżają się do brzegów tych rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł, i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe" - podkreślono w komunikacie.

W chwili, gdy zauważymy niebezpieczną sytuacją w okolicy rzeki, powinniśmy wezwać odpowiednie służby.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Synoptycy IMGW wydali alert drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Ostrzegają, że w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej poniżej stopnia wodnego Włocławek, w ujściowym odcinku Wisły przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, a na wodowskazie Przegalina powyżej stanów alarmowych (do około 10-20 cm powyżej stanów alarmowych). Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na Zatoce Gdańskiej ma nie powodować utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Ostrzeżenie straci ważność w poniedziałek o godzinie 8.=

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan wody w rzekach 31.05.19 o godz. 6

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.