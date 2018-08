Prognoza pogody na jutro: burze oraz intensywne opady deszczu - 24-08-2018 Zarówno w nocy, jak i w dzień, pogoda będzie gwałtowna. Czekają nas godziny obfitujące w burze i nierzadko intensywne opady deszczu. Temperatura znacznie spadnie - na północy nie przekroczy 19 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jak prognozują synoptycy, burze, które pojawiają się nad Polską od wczesnych godzin popołudniowych, mogą utrzymać się również w nocy.

W kilku województwach obowiązują ostrzeżenia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw wschodniej i południowej Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Na terenie województwa mogą wystąpić burze z opadami deszczu w wysokości od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów i obowiązywać będą do soboty godz. 1 w nocy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczem o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr towarzyszący wyładowaniom powieje do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach województwa i ważny będzie do godz. 3 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Pogoda nie będzie sprzyjać kierowcom - 24-08-2018 W nocy warunki drogowe utrudnią deszcz i burze. Za dnia aura pozostanie niekorzystna dla kierowców. czytaj dalej

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr powieje do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamościem, hrubieszowskim, chełmskim, krasnostawskim. Ostrzeżenia ważne będą do soboty godz. 3.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Mogą wystąpić burze z opadami deszczu w wysokości od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów i obowiązywać będą do soboty godz. 3.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

IMGW wydał alerty przed burzami z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 85 km/h. Może popadać też grad. Ostrzeżenia obowiązywać będą do północy i dotyczą wszystkich powiatów.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert dotyczy wszystkich powiatów i obowiązywać będzie do soboty godz. 2.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej"