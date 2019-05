Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz i lokalne burze - 31-05-2019 Zapowiada się pogodny piątek na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum kraju. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. czytaj dalej

Ciepło, miejscami zagrzmi

Na sobotę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Miejscami, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, przelotnie popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na ogół północno-zachodni.

Zapowiada się na ogół słoneczna niedziela. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 22 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W poniedziałek na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz, mogą też wystąpić burze, podczas których spadnie 10-25 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Upalnie, do 32 stopni

We wtorek na północy i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz, na Podkarpaciu może zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie 10-30 l/mkw. i porywy wiatru sięgające 60-80 km/h. Może też spaść grad. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu i Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

W środę zachmurzenie okaże się zmienne. Na Podkarpaciu i Pomorzu miejscami przelotnie popada deszcz, mogą pojawić się burze podczas których spadnie 10-30 l/mkw. opadu. Towarzyszący im wiatr w porywach powieje z prędkością 60-80 km/h. Może też pojawić się grad. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.