W piątek miejscami może zrobić się niebezpiecznie

Dzisiaj wieczorem burze pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ale to przed tymi, które pojawią się w piątek, być może trzeba będzie ostrzegać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czterech województwach zjawiska mogą okazać się niebezpieczne.

Prognoza ostrzeżeń na piątek:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Na obszarze województwa łódzkiego IMGW prognozuje w piątek po południu wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego również mogą spodziewać się w drugiej połowie dnia burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywów wiatru do 70 km/h. Lokalnie spodziewane są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Na terenie województwa lubuskiego po południu mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Tutaj także spodziewane są opady gradu.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Mieszkańcy tego województwa muszą liczyć się z burzami i opadami deszczu od 5 do 10 l/mkw, lokalnie możliwe są opady do 15 l/mkw. Prognozuje się też porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Wideo Burze w piątek (Ventusky.com)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń (nazywana także prognozą niebezpiecznych zjawisk) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Trzeba pamiętać, że jest opracowywana na podstawie aktualnych wyliczeń modeli prognozowana pogody. Z tego też powodu może ulec zmianie.