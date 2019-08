W piątek w górach znów może zagrzmieć

"Nie ma miesiąca w roku, w którym nie byłoby burz". Jak się przed nimi chronić? - 14-08-2019 W burzowe dni warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy wychodzimy na zewnątrz. Eksperci zalecają, by nie chować się pod drzewami i na bieżąco śledzić prognozy oraz ostrzeżenia służb meteorologicznych. czytaj dalej

W piątek w regionach górskich położonych na południowym wschodzie Polski mogą pojawić się opady przelotnego deszczu oraz burze. Tak może być między innymi na Kasprowym Wierchu, w Zakopanem oraz w Krynicy Górskiej. Padać nie powinno tylko w Szczyrku i Baraniej Górze.

Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Kasprowym Wierchu do 23 st. C w Szczyrku.

Lepiej na południowym zachodzie

Lepsze warunki pogodowe zapowiadają się na południowym zachodzie kraju. Tam nie powinno padać, choć na niebie mogą pojawić się chmury.

Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Śnieżce do 24 st. C w Czarnej Górze.

Gwałtowna pogoda w Tatrach

W czwartek godzinach popołudniowych w Tatrach przeszła burza z piorunami. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Ponad sto osób zostało poszkodowanych. Czytaj więcej na tvn24.pl