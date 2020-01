W pogodzie będą dziać się "rzeczy, jak na styczeń, dość niezwykłe"

Niż Fabian wpłynie na pogodę w kraju. Ostrzeżenia IMGW - 04-01-2020 W sobotę w kraju zaznaczy się wpływ niżu Fabian znad Morza Barentsa. Układ przyniesie Polsce niebezpieczną pogodę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i opadami marznącymi. czytaj dalej

Jak powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl, w programie "Wstajesz i weekend", w sobotę na południowym wschodzie kraju i w górach leży warstwa śniegu, jednak termometry wskazują dodatnie wartości. Jedynie na szczytach górskich panuje lekki mróz. W niżej położonych partiach kraju temperatura sięga około 5 stopni Celsjusza i momentami pada deszcz. Wieczorem niewykluczone są opady śniegu.

- Będzie to przejściowe ochłodzenie, bo dzisiaj wieczorem na kilka godzin do Polski napłynie chłodniejsze powietrze. Ale to będzie taki incydent, bo zimy ostatnio przyzwyczajają nas, że przez moment jest namiastka tej pory roku, a później znowu nadchodzi ocieplenie. To jest kolejny taki przykład, bo dzisiaj po południu napłynie na chwilę zimniejsze powietrze, przez moment może przelotnie padać śnieg, temperatura się obniży, jutro rano może być ślisko, a później znów do kraju wtargnie cieplejsze powietrze - powiedział Wasilewski.

"Ciepło wybiera się w naszą stronę"

Za te wahania pogody odpowiedzialne są dwa układy niżowe na północy Europy. Jeden z nich znajduje się nad Skandynawią. W jego centrum panuje bardzo niskie ciśnienie, sięgające 950 hektopaskali. Drugi jest zlokalizowany nad Islandią, ciśnienie w nim wynosi 990 hPa. Oprócz tego na zachodzie Europy dominuje wyż z ciśnieniem 1040 hPa w swoim centrum.

Jak zauważył prezenter, od niżu skandynawskiego odchodzi jeden z frontów atmosferycznych, który obecnie znajduje się nad Polską. Napływa za nim umiarkowanie chłodne, ale nie zimne powietrze. Oprócz tego pojawiają się opady.

- To jest pierwszy z frontów, które w sobotę przejdą nad Polską. Natomiast kolejny front znajduje się nad północnym Bałtykiem i nad Skandynawią. I ten front jest zdecydowanie ważniejszy, to też jest front chłodny, ale w odróżnieniu od tego który jest teraz nad nami, ten drugi front wprowadzi zdecydowanie cieplejsze powietrze - opisał.

Wasilewski dodał, że obecnie jego wpływ widać w południowej Norwegii i Szwecji, gdzie temperatura sięga od -5 do -3 stopni Celsjusza.

- To arktyczne powietrze w kolejnych godzinach będzie zsuwać się do Polski. Osłabione oczywiście po przejściu nad ciepłym Bałtykiem. Poza tym my mamy powierzchnię dość ciepłą, mówię o tym, co dzieje się w Polsce. Nie mieliśmy teraz mrozu, mamy dodatnią temperaturę, więc jest ciepło, a to powietrze będzie się zmieniać, transformować i ogrzewać - powiedział prezenter. - W związku z napływem tego zimnego powietrza w sobotę wieczorem gdzieniegdzie może się zabielić - dodał.

Niż znad Islandii również będzie miał bardzo istotne znaczenie. Od niego odchodzi front ciepły, po którym napłynie cieplejsze powietrze.

- Na razie mówimy, że to ciepło jest daleko. Na razie mówimy, że dziś wieczorem się ochłodzi i napłynie arktyczne powietrze, ale to ciepło jest istotne, bo ono już wybiera się w naszą stronę i za kilka dni z zachodu i południowego zachodu do nas dotrze - zauważył Wasilewski.

Na pogodę w kraju wpłyną dwa niże i wyż

Wstępna prognoza pogody na przyszły tydzień

Jego wpływ będzie doskonale widoczny w połowie przyszłego tygodnia. Według wstępnej prognozy pogody na środę przedstawionej przez prezentera, nadejdzie dość duże, jak na tę porę roku, ocieplenie.

- Tutaj widać rzeczy, jak na styczeń, dość niezwykłe. Na zachodzie Polski pojawi się 13 stopni, 12 w Zielonej Górze, 6-7 w centrum i nawet na Suwalszczyźnie będzie 6 stopni. Cały czas mówimy o temperaturze powyżej zera. To jest właśnie to ciepło, które jest na razie nad Atlantykiem, ale za kilka dni dotrze do Polski - mówił Wasilewski.

Prezenter zaznaczył, że mimo wahań pogody i temperatury trudno mówić o typowej dla tego czasu aurze.

- Jest poranek 4 stycznia, a mamy 5 stopni, więc w ogóle o normie zimowej już nie mówimy - podsumował.

Wstępna prognoza pogody na przyszły tydzień

