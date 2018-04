"W polskiej pogodzie wszystko się może zadziać". Przed nami jeszcze zimna Zośka

Początek majówki z przewagą lata. Burze i szansa na 30 stopni - 26-04-2018 W najbliższych dniach powróci do nas wiosenne lato. Przyniesie wysoką temperaturę, jednak również burze i okresami opady deszczu. Wskazania termometrów powyżej 20 stopni będą codziennością dla niemal całego kraju. czytaj dalej

Tegoroczny kwiecień przyzwyczaił nas do wysokiej temperatury. 21 kwietnia termometry pokazały w Tarnowie aż 28 stopni Celsjusza.

- To będzie najcieplejszy kwiecień od kilku lat. Bodajże ostatni taki ciepły był w 2012 roku - mówiła na antenie TVN24 Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery.

Na razie możemy cieszyć się dobrymi prognozami. - To, co w tej chwili mamy, to są same pozytywne wiadomości - podkreśliła Remiszewska-Michalak.

Według synoptyków w najbliższych dniach poczujemy ciepło. Pod koniec kwietnia Polska będzie pod wpływem wyżu znad Morza Czarnego. - Będzie ściągał na teren Polski bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze - powiedziała.

Przed nami zimna Zośka

Powinniśmy jednak spodziewać się zmiany pogody. - Nie chcę być złym prognostykiem, ale ciągle jesteśmy przed trzema ogrodnikami, gdzie też te przymrozki w zasadzie są typowe - przestrzegała.

- Znowu wrócimy do typowo wiosennej pogody, czyli do piętnastu stopni - opowiadała doktor Remiszewska-Michalak. - Końcówka weekendu może być troszeczkę chłodniejsza - dodała.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka, to typowe zjawiska charakterystyczne dla naszego klimatu. Dotyczą dni 12, 13, 14 i 15 maja, czyli imienin świętych "ogrodników" - Pankracego, Serwacego i Bonifacego oraz Zofii.

Co roku, według statystyki, w maju w okolicy tych dni nadchodzi fala przymrozków. To wtedy, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego, między innymi nad Polską, ma miejsce zmiana cyrkulacji powietrza. Wyż słabnie, a wraz z niżem barycznym nad Europę Środkową i Wschodnią napływa arktyczne powietrze z północy.

Fizyk ostrzegała także przed towarzyszącymi wiośnie zjawiskami: burzami i opadami deszczu. Zalecała sprawdzanie komunikatów i ostrzeżeń służb meteorologicznych.

Najwyższe wartości temperatury 21 kwietnia

Jak z globalnym ociepleniem?

Remiszewska-Michalak przypomniała też, że w zeszłym roku w majówkę na molo w Sopocie leżał śnieg. Reporterzy 24 pokazywali nam swoje zaśnieżone miejscowości. - Taki mamy klimat - komentowała fizyk. - W polskiej pogodzie wszystko się może zadziać - podkreśliła.

Skomentowała również powiązanie ocieplenia klimatu ze śniegiem w maju ubiegłego roku i wysoką temperaturą w obecnym.

- Ocieplenie klimatu ciągle jest - podkreśliła fizyk. Tłumaczyła, że nie możemy patrzeć na globalne ocieplenie przez pryzmat sytuacji pogodowej w Polsce. Nawet sytuacji, kiedy w naszym kraju występują lokalne zawirowania, chłodniejsze miesiące. Pewne jest, że temperatura ciągle rośnie. - Cały czas to ocieplenie jest. I nie przestawajmy być czujni - dodała dr Joanna Remiszewska-Michalak.

- Niestety, globalne ocieplenie jest to machina, która się rozpędziła i którą nie tak szybko, zdaje się, jesteśmy w stanie zatrzymać - podsumowała doktor Remiszewska-Michalak.