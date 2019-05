"W poniedziałek i we wtorek niewykluczone są trąby powietrzne"

Alert RCB dla kolejnych powiatów. "Sytuacja jest poważna" - 25-05-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniem dla kolejnych powiatów. W niektórych regionach poziom wód jest wciąż bardzo wysoki. W województwach podkarpackim i lubelskim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia, na Dolnym Śląsku - drugiego, a na Mazowszu - pierwszego. czytaj dalej

Na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński mówił o sytuacji pogodowej w najbliższych dniach. W poniedziałek i wtorek w Polsce ma być burzowo, a przy tym deszczowo. Opady mogą sięgać nawet 30 litrów na metr kwadratowy.

Ponieważ będzie bardzo ciepło, bo nawet do 26 stopni Celsjusza, burze mogą być gwałtowne. Niewykluczone są gradobicia, a ponadto - trąby powietrzne.

Synoptyk zaznaczył, że Podkarpacie, Lubelszczyzna i Góry Świętokrzyskie to rejony, w których występuje największe zagrożenie tymi zjawiskami.

Wpływ burz na stan wód

Grzmieć na południowym wschodzie ma nie tylko w poniedziałek, lecz także w niedzielę. Czy fakt, że w trakcie burz będzie mocniej padać pogorszy trudną już sytuację hydrologiczną?

- Pewne zagrożenia związane z tymi burzami oczywiście są. To nie będą opady ciągłe, tak jak było w ciągu ubiegłych dni, a wtedy jest najgorzej, ponieważ pada stale i intensywnie. Burze to są opady punktowe, więc ja jestem dobrej myśli, że nie będzie tak źle - ocenił synoptyk, podkreślając jednak, że punktowe opady mogą okazać się niebezpieczne w górach.

- Cieki górskie mają to do siebie, że woda nie wsiąka, tylko spływa po skałach, więc one gwałtownie przybierają. Na niektórych ciekach oczywiście mogą być podtopienia i zalania - powiedział synoptyk.

Poprawa pogody

Kiedy pogoda się uspokoi?

- Wypogodzi się dopiero w czwartek, wtedy nie powinno już padać. Będzie za to chłodniej, bo do 19 stopni Celsjusza - mówił Raczyński.

Zobacz całą rozmowę z Wojciechem Raczyńskim: