W prawie całym kraju upał może zagrażać zdrowiu i życiu

Czy idziemy na rekord? I co nas czeka po niezwykle upalnych dniach? Synoptyk odpowiada - 08-08-2018 - Na krańcach zachodnich kraju, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku temperatura osiągnie bądź nawet przekroczy 35 stopni - powiedziała w w środę we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Czy zostanie pobity rekord najwyższej temperatury? czytaj dalej

- Na krańcach zachodnich kraju, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku temperatura osiągnie bądź nawet przekroczy 35 stopni - powiedziała w w środę we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. - Ostrzegamy przed upałami. Proszę uważać w godzinach popołudniowych zarówno dzisiaj, jak i jutro - ostrzegała synoptyk.

Przed upałami ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wszystkich województw.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia

W województwie lubuskim w ciągu dnia temperatura według IMGW wzrośnie do 32-35 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C. Alert będzie obowiązywać do czwartku do godziny 22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W województwach:

- warmińsko-mazurskim obowiązuje we wszystkich powiatach poza ełckim, oleckim, gołdapskim;

- podlaskim we wszystkich powiatach;

- zachodniopomorskim w większości powiatów (poza Świnoujściem, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim i sławieńskim);

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach;

- dolnośląskim, w większości powiatów poza: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychem, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenią Górą;

- opolskim we wszystkich powiatach;

- śląskim we wszystkich powiatach;

- łódzkim we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim we wszystkich powiatach;

- małopolskim w większości powiatów poza tatrzańskim;

- mazowieckim we wszystkich powiatach;

- kujawsko-pomorskim we wszystkich powiatach;

- pomorskim we wszystkich powiatach;

- podkarpackim, alert obowiązuje w powiatach: gorlickim, jasielskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim;

- lubelskim, ostrzeżenie obejmuje powiaty: hrubieszowski, janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łukowski, opolski, puławski, radzyński, rycki i Lublin.

Prognozuje się, że temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie w tych regionach od 30 do 34 stopni, w nocy zaś nie spadnie poniżej 18-21 st. C, a miejscami poniżej 22 st. C.

Alerty mają obowiązywać do godziny 6 rano w piątek w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim. W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim ostrzeżenia wydano do godziny 20 w piątek. W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenia będą ważne do godz. 22 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed upałem w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim i Jelenia Góra. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 32 st. C., w nocy minimalna od 14 st. C do 17 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 6 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Upały nie ustąpią w czwartek

W czwartek alerty mogą zostać wydane dla całego kraju. Na Podlasiu i Warmii i Mazurach możliwe są ostrzeżenia pierwszego stopnia, na Ziemi Lubuskiej trzeciego, a w pozostałych regionach drugiego stopnia. W czwartek w województwach: kujawsko-pomorskim i pomorskim mogą dodatkowo zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Piątek z upałami i burzami z gradem

Upał będzie nam doskwierał także w piątek. IMGW nie przewiduje tego zjawiska tylko na Ziemi Lubuskiej. Poza tym w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim mają zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia, a w pozostałych województwach drugiego. Tego dnia zagrożenie będą stwarzać też burze z gradem, które są spodziewane w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzki, dolnośląskim i opolskim.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)



Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert trzeciego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

"Orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."