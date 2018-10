W prognozach coraz goręcej. Nawet 22 stopnie we Wszystkich Świętych

Dodatkowa godzina snu. W niedzielę cofamy wskazówki zegarów - 27-10-2018 W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy. Dzięki czemu będziemy spali o godzinę dłużej. 28 października nad ranem cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3.00 na 2.00. Do czasu letniego wrócimy - być może po raz ostatni - 31 marca 2019 roku. czytaj dalej

Zaduszki z deszczem na wschodzie

Dzień Wszystkich Świętych będzie w całym kraju pogodny. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami powieje silniej, z południa. W Tatrach może powiać halny.

W zaduszki deszczu można spodziewać się tylko na wschodzie, w pozostałych regionach powinno być słonecznie. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Piękna, złota jesień

W sobotę 3 listopada w całym kraju czeka nas dużo słońca. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, bo do 14 st. C, a najcieplej na Podkarpaciu - do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Wideo Temperatura w trakcie pierwszych dni listopada

Powrót ponad 20 stopni

W niedzielę niebo zasnują chmury, ale nie powinno z nich padać. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W Tatrach spodziewać się można halnego.