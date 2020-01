W piątkowy poranek temperatura w kraju kształtowała się dość oryginalnie. Jak zauważył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w regionach, w których zwykle jest najzimniej, termometry wskazywały wyższe wartości niż w zazwyczaj cieplejszych częściach Polski.

- Na południu jest mroźno i pogodnie, widać taki wyraźny podział. Mamy tam temperaturę dodatnią, można powiedzieć - od autostrady A2, łączącej Warszawę z Poznaniem. Na północ jest pochmurno i powyżej zera, na południu jest pogodnie i lekko na minusie - nawet do -6, -7 stopni - powiedział.

Temperatura w piątek rano

Napływ ciepłego powietrza

Za pogodę w Polsce odpowiadają dwa wyże - jeden nad Atlantykiem, drugi nad Bałkanami. Dzięki utworzonej strefie wysokiego ciśnienia, rozpościerającej się od Wysp Brytyjskich aż po Bałkany, napływa do nas ciepłe powietrze.

- Ono płynie sobie nieco okrężną drogą, nie dociera bezpośrednio z południa, ale płynie z tych umiarkowanych szerokości Atlantyku i po tym wyżu. [...] Mamy więc napływ ciepłego powietrza i mieć będziemy przez następne dni. Ta sytuacja się nie zmieni - opisał Wasilewski.

Oprócz tego na mapie Europy zaznaczają się także dwa niże - jeden ulokowany na zachód od Islandii, a drugi na północy Norwegii i Szwecji. Jak dodał prezenter, wspomagają one cyrkulację ciepłych mas powietrza.

- Otrzymujemy więc i otrzymywać będziemy ciepłe powietrze. A bez zmian fatalna pogoda jest w Hiszpanii. Jest tam burza Gloria, która na kilka dni się zatrzymała i niż psuje pogodę - powiedział.

Sytuacja baryczna w Europie

Możemy zapomnieć o zimie

Według prognoz na najbliższe dni, układ ciśnienia nie będzie się zbytnio zmieniał. Podobnie będzie z trendem temperatury. Do najbliższego weekendu nocami pojawi się delikatny mróz. Natomiast w przyszłym tygodniu termometry wskażą dużo wyższe wartości.

- W Warszawie będzie nawet do 6, a może i do 7 stopni. I w przyszłym tygodniu nie będzie spadku temperatury poniżej zera. Ten wykres nigdzie nie przecina linii pokazującej zero stopni. Do 9 lutego nie widać absolutnie zimy. O tym słowie możemy zapomnieć. Czasami widać silną wiosnę - podsumował.

Trend temperatury dla Warszawy na najbliższe dni

