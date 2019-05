W prognozach wiele gwałtownych zjawisk

Zagrzmi i spadnie grad. Coraz więcej alertów IMGW - 18-05-2019 Pogoda może stwarzać zagrożenie. Pojawią się niebezpieczne burze, którym towarzyszyć będą opady gradu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Do 26 stopni Celsjusza

Niedziela upłynie w całym kraju pod znakiem opadów deszczu i burz. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek czeka nas kontynuacja opadów przelotnego deszczu, a nawet burz. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w porywach burzowych powieje z prędkością maksymalną 70 km/h.

We wtorek w całym kraju także może popadać przelotny deszcz, niewykluczone są też burze. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego wschodu. W burzach powieje silniej - do 70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Kontynuacja zjawisk burzowych

Środa zapowiada się deszczowo w całym kraju. Na wschodzie i w środkowej części kraju mogą przejść burze. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Pomorzu do 23 st. C na Suwalszczyźnie. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych powieje z prędkością dochodzącą do 70 km/h.

Czwartek nie przyniesie większej zmiany w pogodzie. W całej Polsce pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie dodatkowo burze. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Suwalszczyźnie. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach burzowych osiągnie do 70 km/h.

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na środę i czwartek