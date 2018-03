W Stuposianach o poranku było -27 stopni. Mróz nie poddaje się bez walki

Prognoza pogody na dziś: temperatury wszędzie jeszcze ujemne - 02-03-2018 Piątek okaże się mroźny w całym kraju. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż -3 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Zagrożenie lawinowe w Bieszczadach

Ostatnia noc i poranek były niezwykle mroźne. Zanotowane w Stuposianach na Podkarpaciu -27 stopni Celsjusza to mróz tylko nieco słabszy od zaobserwowanego w czwartek w tej samej miejscowości, wynoszącego -28,7 stopni Celsjusza.

W bieszczadzkich dolinach leży od 20 do 40 cm zmrożonego śniegu. - Wszystkie główne szlaki turystyczne są przetarte, a słoneczna pogoda zachęca do wędrówek - powiedział naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek.

- Jest bezwietrznie i słonecznie. Wszędzie panuje bardzo dobra widoczność - dodał.

Przypomniał, że każdy, kto wybiera się w góry, musi zabrać ze sobą kaloryczne jedzenie, ciepłe napoje, latarki, zapasowe rękawiczki, czapkę, skarpety i naładowany telefon komórkowy. - W góry wychodzimy rano, bo dzień nadal jest jeszcze krótki i dość szybko zapada zmierzch - przypomniał.

Trzeba jednak pamiętać, że powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach obowiązuje II stopień zagrożenia lawinowego (w pięciostopniowej skali), przede wszystkim na zawietrznych stokach. Dotyczy to m.in. połonin Wetlińskiej i Caryńskiej, Tarnicy, Halicza, Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu.

Jak chronić się przed mrozem? (RCB)

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem

W związku z niskimi temperaturami, które panują w naszym kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uaktualnia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Województwo wielkopolskie

Jazdę gdzieniegdzie utrudnią opady śniegu. Tam może być ślisko - 02-03-2018 W ciągu dnia w niektórych regionach Polski kierowcy powinni być przygotowani na opady śniegu. czytaj dalej

Do godziny 10 w sobotę prognozuje się, że termometry wskażą minimalnie od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie do -17 st. C.

Województwo warmińsko-mazurskie



Najniższa zanotowana temperatura w nocy z czwartku na piątek wyniosła -18,6 st. C w Szczytnie, -17,6 st. C w Kętrzynie, -17,5 st. C w Mikołajkach i -17.4 st. C w Olsztynie.

Najbliższa noc przyniesie minimalną temperaturę od -17 st. C do -15 st. C, lokalnie do -20 st. C. W ciągu dnia maksymalna temperatura osiągnie od -10 st. C do -7 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

Województwo mazowieckie

Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek wyniosła od -21,6 st. C w Kozienicach do -13,8 st. C w Warszawie-Filtrach. Prognozuje się, że temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -8 st. C do -6 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.

W nocy z piątku na sobotę prognozuje się temperaturę minimalną od -16 st. C do -13 st. C, lokalnie -18 st. C. W ciągu dnia w sobotę termometry wskażą od -9 st. C do -6 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo podlaskie

Najniższa zanotowana temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek wyniosła w Białowieży-23 st. C, Supraślu -21 st. C, Bondarach -20,9 st. C, w Jabłonowie-Wypychach -20,9 st. C, Białymstoku -20,2 st. C.

Nadchodząca noc przyniesie mróz o wartościach od -17 st. C do -15 st. C, lokalnie do -20 st. C. W ciągu dnia w sobotę spodziewana jest temperatura maksymalna od -10 st. C do -7 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Województwo łódzkie

W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniosła od -18,8 st. C w Silniczce do -13,9 st. C w Radoszewicach. W ciągu dnia prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C do -6 st. C. Przewidywany jest wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Najbliższa noc przyniesie temperaturę od -16 st. C do -14 st. C, lokalnie do -18 st. C. W dzień prognozowane jest od -8 st. C do -6 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Województwo świętokrzyskie

Lotnisko w Genewie, francuskie autostrady, włoskie koleje. Długa lista "ofiar" zimy - 01-03-2018 Śnieg i mróz wywołały poważne utrudnienia komunikacyjne w całej Europie. Setki osób utknęły na autostradach. Lotniska odwoływały loty. Szwankował ruch kolejowy. Na wybrzeżach Morza Śródziemnego przerwane zostały dostawy prądu. czytaj dalej

Prognozuje się temperaturę minimalną od -14 st. C do -12 st. C, lokalnie około -17 st. C. Temperatura maksymalna ma wynieść od -8 st. C do -6 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenie ma obowiązywać do soboty rano.

Województwo lubelskie

W nocy z czwartku na piątek termometry wskazały minimalnie od -24,9 st. C w Tomaszowie Lubelskim do -17,4 st. C w Bezeku. Prognozuje się, że temperatura maksymalna w piątek wyniesie od -9 st. C do -7 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenie ma obowiązywać do soboty rano.

Województwo małopolskie

Najniższa zanotowana temperatura w nocy z czwartku na piątek wyniosła -24,4 w Jabłonce, -23,2 w Łopusznej i -23,1 st. C w Dębnie. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 st. C do -7 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h. Ostrzeżenie ma obowiązywać do soboty rano.

Województwo podkarpackie

Na północy województwa prognozuje się, że w piątek termometry wskażą od -8 st. C do -6 st. C. W nocy z piątku na sobotę będzie od -16 st. C do -14 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. Kra na Odrze unieruchomiła promy - 01-03-2018 W kierunku Szczecina po Odrze płynie kra. Przewoźnicy musieli wstrzymać kursowanie promów. czytaj dalej

W regionie obejmującym Bieszczady i Beskid Niski najniższa temperatura została zanotowana w Stuposianach -27,0 C, Polanie -25,3 st. C, Żubraczach -24,3 st. C oraz Baligrodzie -22,8 st. C.



Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 st. C do -8 st. C. Pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. W nocy z piątku na sobotę termometry minimalnie wskażą od -16 st. C do -14 st. C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadnie nawet do -18 st. C.

Województwo śląskie

W Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozuje się, że w piątek temperatura wyniesie od -9 do -7 st. C oraz pojawi się wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h. W nocy z piątku na sobotę minimalnie termometry wskażą od -16 st. C do -14 st. C.

Województwo dolnośląskie

W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniosła od -24 st. C w Jakuszycach do -15 st. C w Kłodzku. Najbliższa noc ma przynieść mróz od -16 st. C do -14 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informuje, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Realne zagrożenie

Od 1 listopada ubiegłego roku mróz zabił już 61 osób.

Na Mazurach z powodu zimna odwołano lekcje - 01-03-2018 W wiejskich szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach na Mazurach z powodu mrozów zawieszono w czwartek i piątek lekcje. Uczniowie, którzy jednak docierają do szkół, pozostają pod opieką nauczycieli - zapewniła w czwartek Barbara Antczak z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. czytaj dalej

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe:. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Policjanci przypominają, by udzielając pierwszej pomocy w przypadku hipotermii - po upewnieniu się, że w danym miejscu jest bezpiecznie - założyć rękawiczki, by samemu nie doznać odmrożeń i sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy jest przytomny. Później powinniśmy wezwać pogotowie i starać się nie dopuścić do dalszego wychłodzenia organizmu, w miarę możliwości przenosząc taką osobę w ciepłe miejsce. Gdy jej ubranie jest mokre, należy je rozciąć i zdjąć. W przypadku podejrzenia odmrożeń powinno się rozluźnić uciskające części garderoby, które ograniczają ukrwienie. Osobę poszkodowaną trzeba okryć kocem lub folią izotermiczną - złotą stroną do góry.

Jeśli poszkodowany jest przytomny, można podać mu do picia gorący napój z wysoką zawartością cukru, ale w żadnym wypadku nie należy rozgrzewać poszkodowanego alkoholem - potęguje on wyziębienie organizmu. Uszkodzenia skóry powinno się zabezpieczyć suchym opatrunkiem. Do przyjazdu pogotowia konieczne jest stałe monitorowanie oddechu. W żadnym wypadku nie wolno pocierać części ciała poszkodowanego, gwałtownie nim poruszać ani pozostawiać go samego.

"Cichy zabójca"

Od 1 października 2017 roku do 28 lutego bieżącego roku odnotowano także 51 zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Tylko w ostatni wtorek zmarły trzy osoby: 14-letnia dziewczynka w Nysie (woj. opolskie), 41-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna we Franciszkowie na Mazowszu.

Niepokojącymi objawami, świadczącymi o ulatniającym się tlenku węgla, mogą być nudności, senność i bóle głowy. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem czadem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika.

Czad (tlenek węgla) jest "cichym zabójcą". Jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony jest transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób.