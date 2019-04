W święta nawet 20 stopni. Nie wszędzie pogodnie, może też zagrzmieć

Po chłodnym poranku zrobi się ciepło - 17-04-2019 Polska jest pod wpływem wyżu Katharina. Dominować będzie termiczne odczucie komfortu, a w niektórych rejonach ciepła. czytaj dalej

Sobota przyniesie opady deszczu

Zapowiada się słoneczny czwartek. W ciągu dnia termometry pokażą od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zarówno ze wschodu, jak i północnego wschodu.

W piątek zaświeci słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Sobota na wschodzie przyniesie przelotne opady deszczu, a w pozostałych regionach pogodną aurę. Możemy spodziewać się od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Pojawią się lokalne burze

W Wielkanoc na zachodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W Poniedziałek Wielkanocny na zachodzie kraju w dalszym ciągu panować będzie pogodna aura. W innych partiach Polski mogą wystąpić opady deszczu i lokalne burze. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał umiarkowany wschodni wiatr, w porywach burzowych osiągający prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w niedzielę i poniedziałek (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek