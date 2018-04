W weekend ciepło i słonecznie. Na termometrach nawet 23 stopnie

Prognoza pogody na dziś: w wielu miejscach deszcz, możliwe też burze - 05-04-2018 Na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni. Oprócz słońca możemy spodziewać się także deszczu, a miejscami burz. czytaj dalej

Na noc z czwartku na piątek zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy i południowym-wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. W rejonie Karpat może popadać mocniej, do 10 litrów na metr kwadratowy.

Noc będzie stosunkowo chłodna. Termometry wskażą od 1 stopnia Celsjusza na krańcach zachodnich, przez 4 st. C w centrum, po 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, na ogół będzie słaby i umiarkowany. Okresami może być silny, na Wybrzeżu porywy mogą osiągać 60 kilometrów na godzinę.

Chłodniejszy piątek

Piątek będzie pogodny w większości kraju, z wyjątkiem rejonów południowo-wschodnich. Tam spodziewane są opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry wskażą od 9 st. C na północnym-wschodzie, przez 12 st. C w centrum, po 13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Jedynie na północnym wschodzie może powiać mocniej, do 50 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Kilka pogodnych i ciepłych dni

Sobota zapowiada się pogodnie i ciepło. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu temperatura maksymalna osiągnie 12 st. C. W centrum kraju spodziewane jest 15 st. C, na Dolnym Śląsku termometry mogą wskazać 18 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowo-wschodnich, może być silny. W porywach może osiągać od 50 do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W niedzielę czeka nas kontynuacja słonecznej i ciepłej aury. Termometry wskażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum, po 22 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może powiać mocniej.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek także przyniesie wysokie, wiosenne temperatury. Na północy zapowiadane jest 20 st. C, w centrum kraju - nawet 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych, na zachodzie powieje z północnego wschodu.

Wideo Opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Deszczowo, ale nadal ciepło

We wtorek spodziewamy się pogorszenia pogody. Tylko na południowym wschodzie utrzyma się bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze Polski ma być pochmurno z przelotnymi opadami od 5 l/mkw do 15 l/mkw. Wciąż będzie jednak ciepło, od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum, aż po 23 st. C.