W weekend czeka nas załamanie pogody

Jeszcze do piątku będziemy mogli cieszyć się słońcem. Temperatura wzrośnie do nawet 29 stopni Celsjusza. W weekend nastąpi załamanie pogody - ochłodzenie, intensywne opady deszczu i burze.

Ciepłe powietrze napływa znad Hiszpanii i Maroka - 18-09-2018 Polska znajduje się pod wpływem rozległego wyżu znad Ukrainy. czytaj dalej

Ciepło, możliwe burze

W środę będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Tylko wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Czwartek również będzie słoneczny, choć po południu na Dolnym Śląsku, Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są lokalne burze. Termometry pokażą od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Towarzysząc burzom, osiągnie prędkość do 70 km/h.

Pogoda w czwartek i piątek

W piątek na zachodzie prognozuje się przelotne opady deszczu i burze. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach burzowych powieje do 80 km/h.

W całym kraju ochłodzenie

Na sobotę synoptycy prognozują znaczne pogorszenie pogody. Wystąpią dość intensywne opady deszczu, a na północy kraju burze. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, towarzysząc wyładowaniom rozpędzi się do 80 km/h.

Pogoda w sobotę i niedzielę

W niedzielę tylko na wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzach powieje do około 60 km/h.