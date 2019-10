W weekend jeszcze ponad 20 stopni. Zmiana w pogodzie jest tuż za rogiem

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w północnej części kraju w porywach z prędkością od 40 do 70 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hPa.

Niedziela upłynie nam z zachmurzeniem zmiennym. Na północy i zachodzie popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W poniedziałek również nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Tylko 7 stopni

Na wtorek synoptycy przewidują zachmurzenie zmienne. W regionach północnych i zachodnich przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego.

W środę zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę