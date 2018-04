Pogoda na 16 dni: przed nami upalne i bardzo ciepłe chwile - 29-04-2018 Na południu kraju przez moment może być aż 30 stopni. czytaj dalej

Burze występują w miejscowościach:

-Choroszcz;

-Zambrów;

-Ostrołęka;

-Różan;

-Pułtusk;

-Ciechanów;

-Drohiczyn;

-Nałęczów;

-Ożarów;

-Iłża;

-Bodzentyn;

-Daleszyce;

-Piotrków Tybunalski;

-Tuszyn;

-Żelechów.

Synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski informuje, że burze przynoszą opady o wysokości od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające ponad 80 kilometrów na godzinę. Burze poruszają się na północny zachód z prędkością ok 30 km/h. Wcześniej w burzach padało do 15 l/mkw. i wiało do 65 km/h.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.