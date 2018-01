W wielu regionach będzie ślisko. Uwaga na gołoledź

Prognoza pogody na jutro: najbliższe godziny podzielą Polskę na dwie części - 10-01-2018 Czwartkowa pogoda podzieli Polskę na pół. Po miejscami mroźnej nocy nadejdzie cieplejszy dzień. Temperatura dojdzie do 6 stopni. czytaj dalej

W nocy na zachodzie kraju oraz Opolszczyźnie popada deszcz - do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Dalej na wschód, w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką, Małopolskę i południowe Podkarpacie, prognozuje się opady deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 l/mkw. W pozostałych regionach pogoda nie powinna utrudniać jazdy.

W połączeniu z niską temperaturą miejscami opady będą marznąć. Na drogach i chodnikach może utworzyć się gołoledź. Dla dwóch województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi.

Gołoledź na północy - ostrzeżenia

Województwo kujawsko-pomorskie - subregion północno-zachodni



Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lokalnie w północno-zachodniej części województwa występują okresami opady marznące. Jak podało IMGW około godziny 18 temperatura powietrza miejscami spadła poniżej 1 stopnia Celsjusza. Strefa słabych opadu deszczu lub mżawki przemieszcza się w kierunku zachodnim. Do godzin porannych opady powinny zaniknąć na terenie województwa.

Ferie zimowe rozpoczną się lada moment. Co szykuje pogoda - 10-01-2018 Na czwartek w kilku regionach zapowiadane są opady, na piątek też. O tym, co w dalszej perspektywie czeka tych, który rozpoczynają ferie zimowe, przeczytasz w naszej prognozie. czytaj dalej

Ostrzeżenie obowiązuje w środę do godziny 22.15. W całym województwie alert podtrzymuje się do czwartku do 5 rano.

Województwo pomorskie - subregion wewnętrzny



Około godziny 18 na stacji w Chojnicach zanotowano opad marznący. Jak poinformowało IMGW temperatura powietrza wahała się miejscami między 1 a -1 stopni. Strefa słabych opadu deszczu lub mżawki przemieszcza się w kierunku zachodnim. Do godzin porannych już nie powinno padać.

W ciągu dnia przeważnie ślisko

W ciągu dnia warunki na drogach będą bardzo podobne do tych z nocy. Strefa opadów przesunie się trochę dalej na wschód. Na zachodzie kraju nie ustanie deszcz - popada do 1-5 l/mkw. Również w pasie od Wielkopolski przez Ziemię Łódzką po Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem, do 1-3 l/mkw. W pozostałych regionach kierowcy nie natkną się na utrudnienia ze strony pogody.