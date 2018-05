Wciąż gorąco z krótkim epizodem chłodu

Burze mają przejąć kontrolę nad pogodą. Sprawdź prognozę ostrzeżeń IMGW - 08-05-2018 We wtorek na tereny Polski wkroczył front atmosferyczny, który w kolejnych godzinach może przynieść burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozy ostrzeżeń, według których burze mogą z nami zostać do soboty rano. czytaj dalej

26 stopni na Suwalszczyźnie

W środę nad województwami północnymi utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Będą im towarzyszyły opady o natężeniu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza w Małopolsce do 30 st. C na Kujawach. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 998 hPa.

W czwartek na Podlasiu oraz w województwach zachodnich popada przelotny deszcz. Może też zagrzmieć. W trakcie burzy spadnie deszcz do 20 l/mkw. oraz powieje wiatr do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C w Małopolsce. Poza okresami burz, południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale okresami osiągnie porywy do 60 km/h.

Wideo Burze w najbliższych dniach (ventusky.com)

Chłodny epizod

W piątek w większości kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których może spaść do 20 l/mkw., a wiatr osiągnąć prędkość w porywach do 80 km/h. Słoneczne pozostaną regiony zachodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Chwila wytchnienia

Sobota przyniesie spokojną aurę. W całym kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Temperatura rośnie

W niedzielę burze wrócą do Polski. Zagrzmi na zachodzie, tam popada też przelotny deszcz. Podczas burzy spadnie do 10-20 l/mkw., a prędkość porywów wiatru dojdzie do 80 km/h. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowego wschodu.