We wtorek upał opanował Polskę. Na Dolnym Śląsku ponad 34 stopnie

Wtorek był jednym z najgorętszych dni tego lata. Jak podała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, stacja meteorologiczna w Legnicy na Dolnym Śląsku odnotowała na bardzo czułym termometrze 34,3 stopnia Celsjusza. Termometr automatyczny wskazywał nieco mniej, bo 33,5 st. C.

Wysokie wartości panowały też w Wieluniu, Opolu, Lesznie i Wrocławiu. Termometry pokazały tam 33 st. W Raciborzu, Kłodzku, Tarnowie i Poznaniu temperatura sięgnęła 32 st. C.

Jak widać na mapie z serwisu wetteronline.de, we wtorek temperatura rzędu 30 stopni i więcej pojawiła się na przeważającym obszarze kraju.

Jak dotąd za rekord dla tegorocznego lata uznaje się 33,8 st. C - temperaturę odnotowaną 13 czerwca w Słubicach.

Najwyższa temperatura odnotowana we wtorek 28 czerwca (wetteronline.de)

Rekord gorąca w Polsce

Przyjęło się, że najwyższa odnotowana temperatura w obecnych granicach Polski to 40,2 st. C, którą odnotowano w Prószkowie 29 lipca 1921 roku. Istnieją jednak pewne wątpliwości co do autentyczności zapisu. Specjaliści twierdzą, że w sąsiednim mieście, Opolu, tego dnia temperatura wyniosła 38 st. C. Oprócz tego klatka meteorologiczna, w której dokonywano pomiaru mogła być położona na wysokości metra, a nie na wysokości dwóch metrów.

W ubiegłym roku najwyższą odnotowaną wartością było 38,3 st. C, które padły na stacji meteorologicznej w miejscowości Ceber 26 czerwca.

Czym jest upał?

Co robić podczas upału?

O upale mówimy, gdy temperatura powietrza na wysokości dwóch metrów nad poziomem gruntu wynosi ponad 30 stopni Celsjusza. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwykli wydawać ostrzeżenia przed nim w przypadku osiągnięcia oraz przekroczenia tego pułapu temperatury.

Upał może być niebezpieczny. Kiedy zmagamy się z tak wysoką temperaturą, należy pamiętać o właściwej ochronie organizmu przed przegrzaniem i odwodnieniem. Specjaliści zalecają też ograniczenie ekspozycji na słońcu oraz stosowanie przewiewnej, ale kryjącej odzieży. Trzeba też pamiętać o odpowiedniej ilości spożywanych płynów. Schładzać się należy chłodnymi, ale nie zimnymi napojami czy kąpielą. Poleca się także korzystanie z klimatyzacji lub wentylacji, przy jednoczesnym unikaniu skrajnie dużych różnic temperatury powietrza. Na czas upału nie zaleca się podejmowania zbędnego wysiłku fizycznego, za to powinno się upewnić, że stosowane leki czy kosmetyki nie będą dodatkowo obciążały organizmu.

W pomieszczeniach, w których przebywamy, należy zadbać o utrzymanie chłodu. Jeśli stosujemy klimatyzację, trzeba uprzednio zamknąć drzwi i okna. Należy pamiętać, że upał może być groźny także dla dzieci, osób starszych czy zwierząt. Dlatego nigdy, nawet na chwilę, nie powinno się zostawiać ich w zamkniętym samochodzie, a także zwróć uwagę, czy nie potrzebują pomocy.