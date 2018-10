Weekend bardzo ciepły. Jeden dzień będzie słoneczny wszędzie

Prognoza pogody na dziś: chłód, chmury, wiatr - 04-10-2018 Czeka nas pochmurny dzień, miejscami popada. Chwilami będzie wzmagał się wiatr. czytaj dalej

Weekend i ze słońcem, i z deszczem

W piątek będzie na ogół słonecznie. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach na Wybrzeżu może osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

Czeka nas piękna, bo słoneczna sobota. Będzie też bardzo ciepło. Słupki rtęci najwyższe wartości pokażą na Podkarpaciu, gdzie będą nawet 23 st. C. Na Suwalszczyźnie, czyli w najchłodniejszym regionie, spodziewamy się 18 st. C. Powieje z południowego zachodu - słabo i umiarkowanie.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W niedzielę pogodnie będzie już tylko na wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju przewidywane są przelotne opady deszczu. Będzie niemalże tak ciepło jak w sobotę. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Prognoza na sobotę i niedzielę

Ochłodzenie na początku tygodnia

W poniedziałek deszczowo będzie już prawie w całej Polsce, ale opady powinny mieć charakter przelotny. Tylko na Pomorzu będzie pogodnie. Najwyższe wartości, jakie pokażą termometry, nie sięgną 20 st. C, ani tym bardziej ich nie przekroczą. Przewiduje się od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z północy.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wtorek zapowiada się tak chłodno jak poniedziałek. Będzie pogodnie, choć na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu.