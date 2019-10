Pogoda na Wszystkich Świętych. Miejscami deszcz ze śniegiem - 24-10-2019 Według prognoz w większości województw aura ma być pogodna. Tylko w niektórych regionach kraju może popadać deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Piątkowy poranek zapowiada się pochmurno i mgliście. Później od południa będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na północy okresami będzie dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza na weekend

Pierwszy dzień weekendu zacznie się pochmurno i mgliście, z rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na południu. Słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr na północy okresami będzie wiał dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Pogodną niedzielą cieszyć się będą jedynie mieszkańcy południowego wschodu. W pozostałych regionach prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z postępującymi od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na północy okaże się dość silny.

Ochłodzenie i deszcz

Kolejny tydzień zaczniemy umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na południu i Pomorzu dodatkowo pojawią się słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Zrobi się też chłodniej. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu i zachodu, słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie.

Na wtorek synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Śląsku na ogół nie powinno padać, w pozostałych regionach okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Pomorzu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek