Dwa ataki gorąca na Europę. Ponad 40 stopni w Hiszpanii, upał w Skandynawii. Co z Polską? - 18-07-2019 Ponad 40 stopni Celsjusza należy spodziewać się w najbliższych dniach na południu Europy, niewiele mniej będzie na zachodzie kontynentu. W nieco dalszej perspektywie prognozuje się też upały w Skandynawii. A co czeka Polskę w najbliższym czasie?

Coraz cieplej

W trakcie nadchodzącej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego znad Północnego Atlantyku. Zachodnia część kraju będzie w strefie oddziaływania burzowego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu kraju może wzrastać do dużego i tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Spadnie go od 10 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w centrum kraju, na zachodzie i południu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Tylko w burzach będzie silny, jego prędkość wyniesie maksymalnie do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody sobotę i niedzielę

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Upał. Dodatkowo burze

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, które chwilami wzrośnie do dużego. Na północy, wschodzie i południu kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burze z gradem. Miejscami zrobi się upalnie, termometry pokażą od 25 st. C na północnym wschodzie do 30 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny - osiągnie do 90 km/h.

W niedzielę w całym kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu i burz. Miejscami spadnie od 10 do 50 l/mkw. Wyładowaniom może towarzyszyć grad. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, a okresami dość silny. W burzach rozpędzi się do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Opady deszczu w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Poniżej 30 stopni, ale nadal gorąco

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na wschodzie i w centrum kraju może przelotnie popadać deszcz. Jego suma wyniesie od 10 do 20 l/mkw. Niewykluczone są też wyładowania atmosferyczne. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południu. Z północnego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach może być silny - do 90 km/h.

We wtorek w całym kraju możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na północnym wschodzie oraz w centrum kraju chmur pojawi się więcej, może popadać z nich deszcz, ale będzie niewielki - do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, po 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.