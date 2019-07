Weekend miejscami z gwałtowną pogodą

Silne burze, upały i pożary w Europie. Ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów - 12-07-2019 W piątek w niektórych regionach Europy pogoda może być niebezpieczna - pojawią się burze, powieje też silny wiatr. Na Półwyspie Iberyjskim meteorolodzy ostrzegają przed upałem. czytaj dalej

W ciągu nadchodzącej doby niż Quinctilius przemieści się na Rumunię. Polska pozostanie jednak pod wpływem frontu atmosferycznego związanego z tym niżem. Do kraju napłynie umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Zagrzmi

W sobotę na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie powinno być pogodnie. W pozostałych regionach musimy być przygotowani na przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na południu kraju. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 80 kilometrów na godzinę.

Niedziela zapowiada się pogodnie na północy i w centrum. W pozostałych regionach może przelotnie popadać deszcz, a niewykluczone też, że zagrzmi. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalne burze w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Pochmurny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie na zachodzie i południu przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek na wschodzie i południu możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Wszędzie dużo słońca

W środę w całym kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Prognoza pogody na wtorek i środę