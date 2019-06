Weekend niespokojny, po niedzieli słonecznie i gorąco

Przez Polskę przechodzą burze. Sprawdź, gdzie grzmi - 21-06-2019 Przez Polskę przechodzi front burzowy z umiarkowanymi i silnymi burzami. czytaj dalej

W sobotę na wschodzie i Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu i burze z lokalnymi opadami gradu. Przewidywana ilość opadu to 10-30 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr, słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych do 90 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pogodną aurę jedynie na zachodzie kraju. Na innych obszarach można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 26 st. C na południu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych może rozpędzić się do 80 km/h.

Spokojniej po niedzieli

Poniedziałek będzie słoneczny, tylko na Podkarpaciu możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Maksymalna temperatura wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, wiejący w porywach burzowych do 70 km/h, nadciągnie ze wschodu i północnego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Słońce na horyzoncie

Czeka nas słoneczny wtorek. Termometry wskażą od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo ze wschodu i północnego wschodu.

W środę będzie panować słoneczna aura. Temperatura wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby wiatr.

Prognoza pogody na worek i środę

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku