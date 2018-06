Weekend przyniesie ochłodzenie i przelotne opady deszczu

Front okluzji przyniesie burze. Alerty na południu Polski - 29-06-2018 W piątek nad Polską mogą przejść burze, miejscami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zjawiskiem dla czterech województw. czytaj dalej

Przelotny deszcz w większości Polski

W weekend do Polski zacznie napływać zimne powietrze z północy, co sprawi, że temperatura znacznie spadać. Jeszcze w sobotę słupki termometrów będą wskazywać 20 stopni Celsjusza lub więcej, jednak już w niedzielę sytuacja się zmieni.

W sobotę najlepszą pogodą będą mogli się cieszyć mieszkańcy regionów zachodnich - niebo okaże się tam pogodne. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne i wystąpią przelotne opady deszczu - do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z północy, słabo i umiarkowanie, okresami w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Takie podmuchy sprawią, że odczuwalna temperatura stanie się niższa niż ta, którą zobaczymy na termometrach.

Prognoza pogody na weekend

Wideo Temperatura w weekend (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przeważnie poniżej 20 stopni

W niedzielę niebo pozostanie pogodne tylko na krańcach zachodnich. W innych regionach zachmurzenie okaże się zmienne, popada też słaby, przelotny deszcz. Temperatura będzie dość niska w stosunku do tej, do której przyzwyczaiły nas ostatnie dni - nie przekroczy 20 stopni. Najchłodniejszym regionem ma być Suwalszczyzna, gdzie odnotujemy maksymalnie 16 st. C, najcieplejszym zaś Dolny Śląsk - tam termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z północy.

Według obecnych wskazań modeli meteorologicznych jeszcze w poniedziałek w regionach wschodnich temperatura nie przekroczy 20 stopni, jednak w kolejnych dniach zrobi się cieplej. Na środę synoptycy zapowiadają nawet 28 st. C. Taką wartość mają odnotować termometry na Dolnym Śląsku.