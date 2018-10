Weekend przywita nas deszczem i ochłodzeniem

Jeszcze do piątku dni będą bezdeszczowe i przeważnie słoneczne, choć stopniowo coraz chłodniejsze. W sobotę nigdzie już temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. Wrócą opady deszczu - na razie słabe i lokalne.

Pogoda na 16 dni: odliczanie do końca babiego lata - 14-10-2018 Jeszcze przez kilka dni możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, ale potem przyjdzie duże ochłodzenie. czytaj dalej

Środa niemal taka sama

Wtorek nie będzie odbiegał od tego, do czego pogoda ostatnio nas przyzwyczaiła: zapowiada się słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

W środę będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr przeważnie okaże się słaby.

Czwartek z chmurami

W czwartek niebo nie wszędzie zaprezentuje czysty błękit, zapowiadane jest zmienne zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W piątek nadal nieźle

Upalna jesień we Francji. Termometry pokazały nawet 30 stopni - 14-10-2018 We Francji jesienią panuje upalna pogoda. Na południowym zachodzie kraju w sobotę padł rekord wartości temperatur dla października. czytaj dalej

Sobota miejscami deszczowa

Piątek będzie pogodny. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st C. na Dolnym Śląsku. Północny wiatr powieje słabo, miejscami umiarkowanie.

W sobotę na wschodzie spadnie słaby deszcz. Dla reszty kraju niebo będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C. na Pomorzu do 17 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północno-zachodniego.

Prognoza pogody na piątek i sobotę