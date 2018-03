Weekend upłynie pod znakiem śniegu i mrozu

Nad Skandynawią znajduje się układ wysokiego ciśnienia, na wschodzie ulokował się niż, który niesie mroźne masy powietrza. Temperatura z piątku na sobotę spadnie gwałtownie, a minimalna wartość wyniesie -15 st. C.

Prognozowane temperatury na najbliższe dni

Solidnie posypie śniegiem

Już w piątek pojawią się intensywne opady śniegu, lokalnie spadnie nawet 10 centymetrów. W nocy temperatura może spaść do -15 st. C. Natomiast w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -1 do 8, w sobotę od -6 do -4, a w niedzielę -7 do 2 st. C.

Wszystko to za sprawą zimnych mas powietrza, układu niskiego ciśnienia i frontu atmosferycznego, który wędruje nad Polskę. Strefa opadów będzie się przemieszczać nad południową, południowo-wschodnią i centralną częścią kraju. Jak poinformowali synoptycy, w ciągu trzech dni, czyli od piątku do niedzieli, może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu. W górach prognozowane opady będą dużo większe i mogą osiągnąć nawet 50 centymetrów.

Prognozowane opady śniegu na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady od piątku do niedzieli

Chłodny początek wiosny

Pierwszy dzień wiosny przywita nas inaczej niż zwykle. Zamiast słonecznej aury i przyjemnego ciepła, odczujemy chłód, a lokalnie możliwe są również opady. Utrudnienia w postaci mrozu i opadów śniegu utrzymają się do 21 marca.

Potem do Polski zacznie napływać układ wysokiego ciśnienia, który przyniesie ze sobą chłodne, ale nieco cieplejsze masy powietrza. Wtedy też termometry wskażą temperaturę około 0 do 1 stopnia Celsjusza.

Skąd to zamieszanie?

Aura znów płata figle, podobnie jak w ostatnich dniach lutego. Jak poinformowała Joanna Remiszewska-Michalak - fizyk atmosfery, do Polski znowu napływa powietrze polarne, które jest związane z wirem polarnym nadciągającym na teren Azji. Dotknie on swym jęzorem obszary Europy, z Wielką Brytanią, i przyniesie ujemne temperatury.



- Napływy chłodnego powietrza i wir polarny będą mieszały w pogodzie do końca marca. Spodziewamy się, że marzec może być chłodny - dodała.

Wideo Prognozowane temperatury od piątku do soboty

W marcu jak w garncu

- Marzec to jest bardzo ciekawy miesiąc. To jest miesiąc przedwiośnia, kiedy pojawiają się temperatury od zera do pięciu stopni. - Takie pory przejściowe są również wpisane w nasz klimat - dodała. Ostatnio zimny marzec pojawił się w 2005 i 2006, potem w 2013 roku. Jak poinformowała Joanna Remiszewska-Michalak, marzec nie zaskoczy nas wysokimi temperaturami. - Prawdopodobnie pogodą będą rządzić polarne masy powietrza - dodała.



Według amerykańskich prognoz wiosna może być dla nas burzliwa, bogata w zjawiska ekstremalne.

