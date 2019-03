Weekend z 17 stopniami. Potem może nas czekać kolejny zimowy epizod

Kolejne dni przyniosą przelotne opady deszczu, za to będzie robić się coraz cieplej. Ta passa może zostać jednak przerwana tuż po niedzieli.

Deszczowo, choć na słońce też można liczyć

Na pogodę w Polsce będzie wywierał wpływ układ frontów atmosferycznych, które w ciągu najbliższej doby przesuną się nad Polską, przynosząc ze sobą cieplejsze powietrze polarne-morskie.

Czwartek zapowiada się pochmurno, przelotnie może popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W piątek na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie słabo popada deszcz. Mieszkańcy pozostałych regionów mogą liczyć na słońce. Temperatura osiągnie od 10 st. C na Podkarpaciu do 15 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Ciepły weekend

Sobota w całym kraju okaże się słoneczna. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Podkarpaciu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę aura się pogorszy. Wzrośnie zachmurzenie, a miejscami może też popadać deszcz. Termometry pokażą od 10 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie umiarkowany.

I znowu chłodniej

W poniedziałek na Podkarpaciu może popadać deszcz, a nawet śnieg. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek