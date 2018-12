Weekend z deszczem, ciepłem, wiatrem. Potem powrót opadów śniegu

"Gwałtowny wzrost ciśnienia". Teraz wyż przyniesie nam ocieplenie - 05-12-2018 Pogodą w Europie rządzi wyż, który ulokował się nad Niemcami. To dlatego obecnie mamy napływ chłodnego powietrza do Polski, ale już w piątek dotrze do nas ocieplenie. Wraz z ciepłem pojawią się jednak opady deszczu i śniegu z deszczem. czytaj dalej

Znaczna różnica temperatury

W czwartek wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu, postępujące od zachodu w głąb kraju. Opady mogą powodować gołoledź. Niebo nad wschodnimi regionami Polski okaże się pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. W porywach powieje z prędkością do 45 kilometrów na godzinę.

W piątek w większości Polski okresami wystąpią opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Okresowe opady deszczu

W sobotę w całym kraju okresami popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wiatr umiarkowany i dość silny

Również w niedzielę w kraju utrzymają się okresowe opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje przeważnie z zachodu. Jego porywy osiągną prędkość do 50 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami może popadać śnieg

W poniedziałek wystąpią opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h, z zachodu.