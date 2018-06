Prognoza pogody na dziś: gorąca sobota z burzami. Może pojawić się grad - 02-06-2018 Prognozuje się opady deszczu oraz gwałtowne burze z porywistym wiatrem. Biomet okaże się niekorzystny. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Grzmieć może aż do niedzielnego poranka. W wielu miejscach pojawią się burze. Towarzyszyć im będą opady gradu i porywisty wiatr.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 50 l/mkw. Powieje też silny wiatr, w porywach do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad.

Alert obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 2.30.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Pojawią się burze z opadami deszczu w wysokości 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach osiągnie prędkość do 85 km/h. Lokalnie popada grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 2.30.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Alert obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 2.30.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 85 km/h. Pojawić się może grad.



Alert obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 2.30.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Alert obowiązywać będzie w sobotę od godziny 13 do niedzieli godz. 2.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Popadać może grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w sobotę od godziny 13 do niedzieli godz. 2.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 85 km/h. Lokalnie popada grad.

Alert obowiązywać będzie w sobotę od godziny 13 do niedzieli godz. 2.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Największa intensywność zjawisk wystąpi na południu województwa.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty godz. 13 do niedzieli godz. 3.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godz. 22.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Towarzyszący burzom wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Lokalnie popada grad.

Alert obowiązywać będzie w sobotę od godziny 13 do godz. 22.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Suma opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 80 km/h. Popadać może grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w sobotę od godziny 12 do godz. 22.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości od 10 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie pojawić się może grad.

Alert obowiązywać będzie w sobotę od godziny 14 do północy.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - subregion wewnętrzny

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw., lokalnie 30 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 80 km/h. Możliwy jest grad.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie w sobotę od godziny 14 do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW



Ograniczona widzialność

STREFA BRZEGOWA - część wschodnia

Alert drugiego stopnia dotyczy ograniczonej widzialności. Miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 300 do 1000 metrów.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 6 w niedzielę.

STREFA BRZEGOWA - część zachodnia

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ograniczoną widzialnością. Miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 300 do 1000 metrów.

Alert obowiązywać będzie do godziny 17.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń

IMGW wydał również orientacyjną prognozę ostrzeżeń przed burzami na niedzielę. Prognozowana suma opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Alerty przed burzami z gradem mogą obowiązywać w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim.

Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwach: mazowieckim i lubelskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."