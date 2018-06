Uwaga na burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia - 08-06-2018 Gwałtowne zjawiska pogodowe w piątek mogą okazać się niebezpieczne. Na południu prognozuje się wystąpienie burz z gradem, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając alerty pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Przeważnie pogodnie

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad południowej i zachodniej Europy. Nad regionami południowymi i zachodnimi przemieszcza się wolno ciepły front atmosferyczny, na którym rozwiną się w sobotę chmury burzowe. Z południa napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Sobota okaże się pogodna w większości kraju. Na południu i zachodzie zachmurzenie będzie kłębiaste małe, wzrastające do dużego. Wystąpią tam również przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie gwałtowne z gradem. Podczas burz spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, przez 29 st. C w centrum do 31 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. W burzach stanie się silny, z prędkością w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

30 stopni i więcej

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie kłębiaste małe, wzrastające do dużego. Popada przelotny deszcz i zagrzmi. Burze mogą być gwałtowne, z gradem. Podczas nich spadnie do 10-30 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, przez 30 st. C w centrum do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz stanie się silny i rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Potencjalne burze od soboty do poniedziałku (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Zachmurzony poniedziałek

Tydzień rozpocznie się pogodnie jedynie na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Spadnie też przelotny deszcz oraz zagrzmi. Burzom, lokalnie gwałtownym z gradem, mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu, przez 29 st. C w centrum do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W burzach stanie się silny i powieje w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Nadejdzie "ochłodzenie"

Również we wtorek dobrą pogodą będą cieszyć się mieszkańcy północnego zachodu kraju. Poza tym zachmurzenie kłębiaste okaże się umiarkowane i duże, popada też przelotny deszcz - do 10-20 l/mkw. Na południowym wschodzie może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju do 29 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z prędkością w porywach do 90 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pogodnie, z jednym wyjątkiem

Środa okaże się przeważnie pogodna. Tylko na południowym wschodzie niebo pokryje się chmurami w stopniu umiarkowanym i dużym, wystąpią również przelotne opady deszczu (do 10-20 l/mkw.) oraz burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wschodni i północno-wschodni. W burzach stanie się silny i osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h.