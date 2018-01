Niebezpieczna noc na drogach. Kilka regionów z ostrzeżeniami - 19-01-2018 Warunki pogodowe w niektórych regionach nadal pozostają trudne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw. czytaj dalej

Pogodę w najbliższych dniach prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski określił jako "pogranicze zimy i jesieni". Jak dodał, w temperaturze zimy nie widać, inaczej jednak jest i będzie w przypadku opadów śniegu. Jeszcze przez przynajmniej jedną dobę pozostaniemy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza. Znajdziemy się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą.

Śnieżny weekend

Weekend zapowiada się śnieżnie. W sobotę w prawie całym kraju spodziewamy się okresowych opadów śniegu. Na północy i w centrum spadnie go 5-10 centymetrów, a na południowym wschodzie do 1-5 cm. W regionach południowo-zachodnich zaś popada deszcz ze śniegiem, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu.

W niedzielę również będzie padać śnieg, jednak jedynie przelotnie. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscach, w których się rozpogodzi, temperatura miejscami może spaść poniżej -10 st. C - prognozował Wasilewski.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Mroźny poniedziałek

Na zachodzie i południu wystąpią opady śniegu.W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura dojdzie maksymalnie do -5 st. C na Suwalszczyźnie, a na Dolnym Śląsku do 1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschody. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognoza temperatury w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Wtorek wciąż ze śniegiem

W prawie całym kraju okresami wystąpią opady śniegu. Na zachodzie popada zaś deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Nawet 6 stopni w środę

Na przeważającym obszarze kraju niebo pozostanie pogodne. Tylko na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Odnotujemy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny, południowy wiatr osiągnie prędkość w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Ferie zimowe

Krajobraz po Fryderyce. Liczenie strat, usuwanie skutków - 19-01-2018 Jeszcze w piątek rano 30 tysięcy odbiorców - według rządowych danych - nie miało energii elektrycznej w wyniku przejścia nad Polską orkanu Fryderyka. Wczesnym popołudniem liczba ta spadła do 13,5 tysiąca. Służby zapewniały, że awarie powinny zostać usunięte do końca dnia. czytaj dalej

Z opadów śniegu będą mogli cieszyć się uczniowie wypoczywający na feriach zimowych.

Do tych z województw: dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego w poniedziałek dołączą kolejni.

Przerwę od szkoły rozpoczną dzieci z województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Tydzień później ferie zaczną obowiązywać w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Jako ostatni od szkoły odpoczną ci z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

Ferie zimowe w 2018 roku (PAP/Maciej Zieliński)