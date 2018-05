Weekendowa aura rozpieści prawie wszystkich. Potem też nie będzie źle

Weekend będzie przeważnie pogodny, zwłaszcza niedziela zapowiada się pięknie. Także początek przyszłego tygodnia ma być słoneczny i ciepły. Owszem, miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz, ale nic nie wskazuje na to, by były one bardzo uciążliwe.

Piękna niedziela, piękny poniedziałek

W sobotę na wschodnich krańcach Polski miejscami popada przelotny deszcz. Prognozuje się też burze, podczas których opady wyniosą do 15 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszyć im będzie wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1005 hektopaskali.

Niedziela zapowiada się słonecznie, tylko na wschodzie chwilami może się lekko zachmurzyć. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu.

W poniedziałek nadal będziemy cieszyć się słoneczną pogodą. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Popada przelotny deszcz

We wtorek na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu może popadać przelotny deszcz. Synoptycy prognozują też burze, podczas których suma opadów wyniesie do 20 l/mkw. Towarzyszyć im będzie wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Termometry wskażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr, poza burzami, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek i środę

Na wschodzie w środę prognozuje się przelotny deszcz i burze. Suma opadów może wynieść do 20 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 80 km/h. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu.