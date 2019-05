Wezbrane rzeki, deszcz, śnieg i przymrozki. Alerty IMGW

Prognoza pogody na dziś: przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem - 06-05-2019 Początek tygodnia w wielu regionach Polski przyniesie zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- intensywnymi opadami deszczu w województwie lubelskim, obowiązują w powiatach: biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim, Zamość, hrubieszowskim, chełmskim, krasnostawskim, Chełm. Synoptycy prognozują tam opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym o sumie od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty ważne będą do godziny 16;

- opadami śniegu w województwie małopolskim w powiecie gorlickim oraz w województwie podkarpackim w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim. Na obszarach powyżej 800 metrów n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 15 centymetrów. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20;

- przymrozkami w województwach: małopolskim (w powiatach tatrzańskim i nowotarskim) i śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim). Lokalnie temperatura może spaść do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C. Alerty obowiązywać będą od północy do godz. 7 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alerty hydrologiczne

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza na południu województwa).

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia ważne będą do godziny 18.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Stan wody w rzekach 6.05 o godzinie 8 (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.