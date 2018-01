Wiatr grubo ponad 100 kilometrów na godzinę. Niebezpiecznie w większości kraju

Wiatr nad Polską wzmaga się. Będzie niebezpiecznie szczególnie wieczorem i w nocy. Wtedy miejscami może powiać ponad 100 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 150. Na Dolnym Śląsku groźne staną się zawieje i zamiecie śnieżne oraz intensywne opady śniegu. IMGW ostrzega większość kraju.

Prognoza pogody na dziś: bardzo silny wiatr nad Polską. Miejscami zawieje śnieżne - 18-01-2018 Czwartek będzie stał po znakiem opadów - prognozuje się je dla całej Polski w postaci śniegu i deszczu ze śniegiem. Na prawie całym terytorium kraju temperatura przekroczy zero stopni. Miejscami mogą powstawać zawieje. Wieczorem prędkość wiatru może znacznie przekraczać 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W ciągu dnia nad Pomorze nadejdzie głęboki niż wraz z układem frontów atmosferycznych. Związane z tym układem barycznym będą fronty atmosferyczne, które przyniosą opady śniegu. Miejscami na Dolnym Śląsku mogą mieć charakter intensywny.

Po południu niebezpieczny stanie się silny wiatr. Na nizinach może rozpędzić się nawet do 110 kilometrów na godzinę, zaś w górach powieje do 140 km/h. Najsilniej będzie wiało wieczorem i w nocy. W połączeniu z padającym śniegiem możliwe jest wystąpienie zamieci i zawiei śnieżnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla większości kraju ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Na południu, miejscami w centrum i na zachodzie obowiązują alerty drugiego stopnia. IMGW miejscami przestrzega również przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami śniegu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h. Jego porywy mogą dojść na północy do 90 km/h, a na południu województwa nawet do 110 km/h. Powieje z południowego zachodu. W połączeniu z opadami śniegu miejscami mogą powstawać zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 6 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W tym regionie prędkość wiatru, z południowego zachodu i zachodu, wyniesie do 35-45 km/h. Na północy województwa dojdzie do 90, a na południu do 110 km/h. W przypadku opadów śniegu miejscami mogą utworzyć się zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 w czwartek do 7 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Subregion nizinny

Wiatr zatańczy ze śniegiem. Uwaga na zawieje w najbliższych dniach - 17-01-2018 W najbliższych dniach czeka nas kontynuacja śnieżnej aury. Pojawią się opady śniegu oraz momentami silny wiatr, osiągający nawet 80 kilometrów na godzinę, który może wywołać zamiecie. czytaj dalej

Spodziewane jest wystąpienie silnego wiatru wiejącego z południowego zachodu i zachodu ze średnią prędkością wynoszącą 35-45 km/h. Porywy dojdą do 100 km/h. Najsilniej powieje wieczorem oraz przed północą.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 6 rano w piątek.

Sudety i Przedgórze Sudeckie

Wiatr z południa i południowego zachodu powieje w regionie ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, a w porywach do 100 km/h. W szczytowych partiach gór może dochodzić aż do 140 km/h. Najwyższe prędkości spodziewane są wieczorem oraz przed północą.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10 w czwartek do 4 nad ranem w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru, wiejącego z południowego zachodu i zachodu ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h. Porywy na północy województwa dojdą do 90 km/h, a na południu do 110 km/h. Przy opadach śniegu miejscami powstaną zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 w czwartek do 8 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Beskid Śląski i Żywiecki

"Śnieg lepiej wygląda w górach". Miasto w korkach, do pracy na nartach - 17-01-2018 W stolicy Norwegii we wtorek duże opady śniegu spowodowały utrudnienia w ruchu ulicznym. Niektórzy mieszkańcy, by uniknąć korków, podążali do pracy na nartach biegowych. czytaj dalej

Dla regionu prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, z porywami dochodzącymi do 100 km/h. Powieje z południa, skręcając w stronę zachodu. Miejscami powstaną zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 9 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Subregion południowy

Spodziewane jest wystąpienie silnego, południowego, skręcającego na zachodni wiatru, wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h. Jego porywy dojdą do 100 km/h. Miejscami pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 9 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Bieszczady i Beskid Niski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru południowego skręcającego na zachodni. Jego średnia prędkość dojdzie do 35-45 km/h, a w porywach do 100 km/h. Miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.





Ostrzeżenie drugiego stopnia przed zamiecią śnieżną

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Sudety i Przedgórze Sudeckie

Wystąpi silny wiatr o prędkości w porywach do 100 km/h, a w szczytowych partiach gór do 140 km/h. W połączeniu z opadami śniegu (10-15, lokalnie do 20 cm) będą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10 w czwartek do 4 nad ranem w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W regionie ma wystąpić silny wiatr o średniej prędkości wynoszącej od 30 do 45 km/h. Porywy dojdą zaś do 90 km/h. Powieje z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 7 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Subregion jurajski

Wystąpi silny wiatr wiejącego ze średnią prędkością 35-45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Powieje z południowego zachodu. Miejscami pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 9 rano w piątek.

Subregion centralny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu o średniej prędkości od 35 do 45 km/h. Jego porywy dojdą do 80 km/h. Miejscami powstaną zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 9 rano w piątek.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nad Polskę nasunie się głęboki niż - 17-01-2018 W nocy Polska pozostanie pod wpływem słabego klina wyżowego, ale w ciągu dnia nad Pomorze przywędruje głęboki niż wraz z układem frontów atmosferycznych. czytaj dalej

Wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Porywy dojdą do 80 km/h. Miejscami pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 10 w piątek.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wiatr z południa i południowego zachodu powieje ze średnią prędkością od 25 do 35 km/h. Na północy województwa porywy dojdą do 50 km/h, a na południu do 90 km/h. Podczas opadów śniegu mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 16 w czwartek do 12 w piątek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, a w porywach do 80 km/h. Powieje z południowego zachodu. W strefach opadów śniegu mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 w czwartek do 14 w piątek.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Subregion północny

Prognozowane jest wystąpienie silnego, południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h. Jego porywy dojdą do 80 km/h. Miejscami powstaną zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17 w czwartek do 14 w piątek.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Subregion południowo-wschodni

Nie sprawdzaj, czy lód jest dość gruby. Po prostu #NieWchodźNaLód - 17-01-2018 Co najmniej 69 osób w Polsce poniosło w tym sezonie śmierć z przyczyn związanych z zimą. To przede wszystkim ofiary wychłodzenia, zatrucia czadem, a także osoby, które lekkomyślnie wkroczyły na zamarzniętą wodę. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. #NieWchodźNaLód czytaj dalej

Przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h. Porywy dojdą do 80 km/h. Powieje początkowo z kierunków południowych, a potem zacznie skręcać na zachodni i północno-zachodni. W połączeniu z opadami śniegu powstaną zamiecie i zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 w czwartek do 10 w piątek.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Subregion północny

Prognozuje się wystąpienie silnego, południowo-zachodniego i zachodniego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h. Jego porywy dojdą do 80 km/h. Miejscami pojawią sie zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 w czwartek do 10 w piątek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu

Sudety i Przedgórze Sudeckie



Na obszarze powyżej 500 metrów nad poziomem morza przewiduje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15, a lokalnie do 20 cm.

Śnieg i deszcz ze śniegiem. Ślisko na drogach - 18-01-2018 Dzień okaże się trudny dla kierowców - prognozuje się opady, które uczynią drogi śliskimi. czytaj dalej

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10 w czwartek do 4 nad ranem w piątek.

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia ostrzega przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

W przypadku drugiego stopnia zaś ostrzega się, że przewidywane niebezpieczne zjawiska meteorologiczne mogą spowodować duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.