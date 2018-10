Wiatr jest słabszy, ale wciąż niebezpieczny

Wiało tak, że zdmuchnęło ciężarówkę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy - 24-10-2018

Do ponad 1000 interwencji wezwani zostali strażacy z całej Polski w związku z silnym wiatrem, który szalał w nocy z wtorku na środę i nad ranem. Wiatr przewrócił ciężarówkę w okolicach Łagiewnik. Do godziny 12 prądu nie miało 22 tysiące odbiorców, a wieczorem ich liczba spadła do 11 tysięcy. czytaj dalej